Türkiye'nin varlığı böyle battı! İrancı Şii lider: 'Irak'taki Türk varlığı ABD'den daha tehlikeli'

İran destekli Şii milis grup Asaib Ehli-l Hak'ın lideri Kays el Hazali, Irak'taki Türkiye varlığının Amerikan varlığından daha tehlikeli olduğunu savundu.

Hazali yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonları eleştirdi.

Şii lider Hazali, Türkiye'nin Irak'taki varlığının, ülkedeki Amerikan askeri varlığından daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Hazali yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşmeyeceğini" dile getirdi.

Geçmişte Sadr Hareketi'nde bulunan Kays Hazali, 2004 yılında bu grupla yaşadığı ihtilaflar sonucu kendisinin liderlik ettiği Asaib Ehli-l Hak'ı kurarak bu grubundan ayrılmış ve İran ile daha da yakınlaşmıştı.

Haşdi Şabi'nin son dönemde Irak'ın kuzeyinde PKK ile giriştiği ve İran destekli olduğu belirtilen ortaklık dikkat çekiyor.

Bu kapsamda PKK, Haşdi Şabi'nin Erbil merkezli Irak Kürt Özerk Bölgesi ile yaşadığı sorunlarda Haşdi Şabi'yi desteklerken Haşdi Şabi de Türkiye'ye karşı PKK'yı destekliyor.

Kaynak: Mepa News