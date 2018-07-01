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Türkiye'nin üzerinde oynan oyunlara rağmen ihracat yükseldi

TİM verilerine göre, ilk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:19
Türkiye'nin üzerinde oynan oyunlara rağmen ihracat yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. 

TİM tarafından, bu yılın haziran ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. 

Buna göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:19
  1. ihracat
  2. TİM

YORUM YAZ

  • brkbrk1 sa önce
    ekonomi büyüyormuş. ihracat artıyormuş. hepsi hikaye esas bize giren büyüyor. vatadaşahep eksi yönde büyüme herşeye zam
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    ihracatın artması iyi güzelde , katar süt ürünleri ihraç ettik bir günde iç piyasada süt ürünleri en az %25 arttı. akp de kafası çalışan bir adam yokmu kendi iç piyasana yetmeyen maddeyi ihraç ediyorsun kendi insanına zamlı yediriyorsun. mantık nerede.
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