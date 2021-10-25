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Gündem Türkiye'nin üyeliği resmen tescillendi!
Gündem

Türkiye'nin üyeliği resmen tescillendi!

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonu'na (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:57:00 -
Türkiye'nin üyeliği resmen tescillendi!

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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