Türkiye'nin Ünlü reçel markası toplatılıyor! Bu üründen alanlar varsa dikkat: Marketten aldıysanız sakın yemeyin

Ünlü reçel markası Darbo, bazı çilek reçeli kavanozlarında hafif küf oluşumu tespit edilmesinin ardından marketlerden ürünlerini toplatma kararı aldı. Geri çağırma, küf oluşumu nedeniyle sağlık riski taşıyan belirli parti ürünleri kapsıyor.

Türkiye’deki marketlerden ünlü reçel markası Darbo'nun bazı çilek reçeli kavanozları küf nedeniyle toplatılıyor. Hafif küf tespit edilen ürünler, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrılıyor. Söz konusu ürünlerin son kullanma tarihleri 21 Haziran 2026 ve 24 Haziran 2026 olarak açıklandı. İlgili parti numaraları ise L 173 4 ve L 176 4. Şirket, bu ürünleri satın alan müşterilere iade konusunda bilgi vermedi.

1879 yılında kurulan Dünyaca ünlü reçel markası Darbo’ya ait çilek reçeli ürünleri bazı kavanozlarının yüzeyinde hafif küf oluşumunun tespit edilmesi üzerine acil olarak tüm market ve satış noktalarından toplatılıyor. Küf sorunu nedeniyle son kullanma tarihi 21 Haziran 2026, 24 Haziran 2026 ve parti numaraları L 173 4, L 176 4 olan ürünlerin söz konusu geri çağırmadan etkilendiği öğrenildi.

Şirketten ürünü satın alan müşterilerin iade sürecine ilişkin bir bilgi verilmedi.