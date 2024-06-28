  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun bu golü en iyi gol kategorisinde aday gösterildi

Tesla, üretilen tüm Cybertruck'ları geri çağırdı! Karar yine değişti: Şaşırtan teklif!

Estonya Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz

Tüm Türkiye'de İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu! Bakın sayısı kaç?

Yine olay iddialar! İmamoğlu telefon edip… İşte İsmail Saymaz'ı Sözcü'den koparan olay

Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı

Ruslar ne de Almanlar: Türkiye'ye 1.5 milyon kişi gelecek! O ülke Türkiye'ye girişlerine karşı sinyali verdi

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuştu: Avrupalılar İsrail'i suç işlediğinde bile savunmak istiyor

Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi

Türkiye'de üretilen otomobil sayısı belli oldu! İnanılmaz rakam
Ekonomi Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 08:23:00 -
Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı

İstanbul'da 38 yıldır faaliyet gösteren ünlü oto kiralama şirketi Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti.

Küresel ekonomik kriz en çok Türkiye'ye etkiledi. Dünya genelinde koronavirüs salgını sonrası üretimde aksamalar yaşandı. Bu süreçte vatandaş ve işletmeler zora girdi. Satış adetleri hızla düştü. Özellikle hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler zora girdi. Restoranlar, lokantalar ve kafeler en çok zarar eden işletmelerin başında yer aldı.

Sokağa çıkma yasaklarından dolayı oto kiralama şirketleri de büyük zarar etti. Küçük çaplı oto kiralama şirketleri durumu bir şekilde kurtardı. Filosunda çok sayıda otomobil yer alan bazı kiralama şirketleri ise zora girdi.

İflas kararı çıktı

İstanbul'da 1986 yılında kurulan dev oto kiralama şirketi iflas etti. Şirketin filosunda binlerce otomobil olduğu iddia edildi. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 7 Haziran 2024 tarihinde iflas kararı verildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 949188-0 sicil sayısında kayıtlı olup, Küplüce Mah. Kervan Sk. Kapı No: 1 Daire No: 1 Üsküdar/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VKN: 7840311537 )'nin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/440 Esas sayılı dosyasından 07.06.2024 Günü Saat:14:26 'dan itibaren iflasına karar verilmiştir. İİK.' nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Marketlerde satış rekorları kırıyordu! Türkiye'nin ünlü süt markası iflas etti
Marketlerde satış rekorları kırıyordu! Türkiye'nin ünlü süt markası iflas etti

Ekonomi

Marketlerde satış rekorları kırıyordu! Türkiye'nin ünlü süt markası iflas etti

Türkiye'nin kuruyemiş devi iflas etti! 200 şubeyi acele olarak kapatacaklar
Türkiye'nin kuruyemiş devi iflas etti! 200 şubeyi acele olarak kapatacaklar

Ekonomi

Türkiye'nin kuruyemiş devi iflas etti! 200 şubeyi acele olarak kapatacaklar

Ünlü gökdelenlerin sahibi iflas etti
Ünlü gökdelenlerin sahibi iflas etti

Ekonomi

Ünlü gökdelenlerin sahibi iflas etti

Türkiye'nin 90 yıllık devi maalesef iflasa hazırlanıyor! Konkordato talebi reddedildi
Türkiye'nin 90 yıllık devi maalesef iflasa hazırlanıyor! Konkordato talebi reddedildi

Ekonomi

Türkiye'nin 90 yıllık devi maalesef iflasa hazırlanıyor! Konkordato talebi reddedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23