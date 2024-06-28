Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı

Küresel ekonomik kriz en çok Türkiye'ye etkiledi. Dünya genelinde koronavirüs salgını sonrası üretimde aksamalar yaşandı. Bu süreçte vatandaş ve işletmeler zora girdi. Satış adetleri hızla düştü. Özellikle hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler zora girdi. Restoranlar, lokantalar ve kafeler en çok zarar eden işletmelerin başında yer aldı.

Sokağa çıkma yasaklarından dolayı oto kiralama şirketleri de büyük zarar etti. Küçük çaplı oto kiralama şirketleri durumu bir şekilde kurtardı. Filosunda çok sayıda otomobil yer alan bazı kiralama şirketleri ise zora girdi.

İflas kararı çıktı

İstanbul'da 1986 yılında kurulan dev oto kiralama şirketi iflas etti. Şirketin filosunda binlerce otomobil olduğu iddia edildi. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 7 Haziran 2024 tarihinde iflas kararı verildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 949188-0 sicil sayısında kayıtlı olup, Küplüce Mah. Kervan Sk. Kapı No: 1 Daire No: 1 Üsküdar/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VKN: 7840311537 )'nin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/440 Esas sayılı dosyasından 07.06.2024 Günü Saat:14:26 'dan itibaren iflasına karar verilmiştir. İİK.' nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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