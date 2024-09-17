Türkiye'nin ünlü mobilya markası iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi

Ürettiği kaliteli ve uzun ömürlü mobilyalarla tanınan Mersin merkezli Alsemo Mobilya konkordato talebinde bulundu. Ev tekstili ve aksesuarlar tarafında da üretimde bulunan Alsemo Mobilya aslında ürettiği yatak odası takımlarıyla tanınıyor.

Ekonomik zorluklar çeken Alsemo Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na konkordato talebiyle başvuruda bulundu. Mahkemenin kararına göre ise konkordato talebine ilişkin duruşma 25 Eylül’de yapılacak. Konkordatotakip.com’da yer alan açıklamada, “İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK’ nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur.” denildi.