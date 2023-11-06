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Ekonomi Türkiye'nin ünlü emlak sites satıldı! İşte yeni sahipleri
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü emlak sites satıldı! İşte yeni sahipleri

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:15:00 -
Türkiye'nin ünlü emlak sites satıldı! İşte yeni sahipleri

Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holdinge resmen satıldı.

Doğan Şirketler Grubu Holding, Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri AŞ'nin (Zingat) tüm paylarının satın ve devir alınması için Property Finder Group ile mutabakata varıldığını bildirdi.

Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin (Hepsi Emlak) Zingat'ın tüm paylarının satın ve devir alınması için Property Finder Group ile mutabakata vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Pay devir işleminin, Rekabet Kurulu'ndan alınacak onayın ardından tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanması ve söz konusu işlemlerle bağlantılı olarak; Property Finder Group'un, sermaye katılımı sağlamak suretiyle Hepsi Emlak'a ortak olması hedeflenmektedir." denildi.

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