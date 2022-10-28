Türkiye'nin ülke sıralaması değişti

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı.

Trabzonspor, Kızılyıldız'a, Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Rennes'le 3-3 berabere kalırken, temsilcilerimizde tek galibiyeti ise Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor elde etti.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yükseldi.

İşte güncel UEFA sıralaması:

1- İNGİLTERE: 99.427

2- İSPANYA: 86,284

3- ALMANYA: 75,231

4- İTALYA: 69,497

5- FRANSA: 56,831

6- HOLLANDA: 53,300

7- PORTEKİZ: 52,716

8- İSKOÇYA: 36,400

9- BELÇİKA: 36,200

10- AVUSTURYA: 33,600

11- SIRBİSTAN: 31,375

12- TÜRKİYE: 28.900

13- NORVEÇ: 28.750

14- ÇEKYA: 28,550

15- UKRAYNA: 28.500

16- İSVİÇRE: 28.425

17- DANİMARKA: 26.625

18- RUSYA: 26.215

19- HIRVATİSTAN: 25.400

20- YUNANİSTAN: 25.225