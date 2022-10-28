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Spor Türkiye'nin ülke sıralaması değişti
Spor

Türkiye'nin ülke sıralaması değişti

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 01:10:00 -
Türkiye'nin ülke sıralaması değişti

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı.

Trabzonspor, Kızılyıldız'a, Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Rennes'le 3-3 berabere kalırken, temsilcilerimizde tek galibiyeti ise Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor elde etti.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yükseldi.

İşte güncel UEFA sıralaması:

1- İNGİLTERE: 99.427
2- İSPANYA: 86,284
3- ALMANYA: 75,231
4- İTALYA: 69,497
5- FRANSA: 56,831
6- HOLLANDA: 53,300
7- PORTEKİZ: 52,716
8- İSKOÇYA: 36,400
9- BELÇİKA: 36,200
10- AVUSTURYA: 33,600
11- SIRBİSTAN: 31,375
12- TÜRKİYE: 28.900
13- NORVEÇ: 28.750
14- ÇEKYA: 28,550
15- UKRAYNA: 28.500
16- İSVİÇRE: 28.425
17- DANİMARKA: 26.625
18- RUSYA: 26.215
19- HIRVATİSTAN: 25.400
20- YUNANİSTAN: 25.225

 

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