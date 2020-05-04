Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı.
Dün gece havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Mogadişu'ya indi.