  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin tanker uçağı hamlesi Yunan'ı fena korkuttu! Harekete geçtiler
Gündem

Türkiye'nin tanker uçağı hamlesi Yunan'ı fena korkuttu! Harekete geçtiler

Türkiye'nin büyüyen hava tanker filosu Yunanistan'ı korkuttu. Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın tanker uçağı satın almayı planladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:15:00 -
Türkiye'nin tanker uçağı hamlesi Yunan'ı fena korkuttu! Harekete geçtiler

 

Yunan Parlamentosu Üyesi Kiriakos Velopulos, parlamentoda yaptığı açıklamada "Türkiye, hava tanker filosunu yeni A-330 ile artırıyor" ifadelerini kullandı.

Velopulos'un sözlerine Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos cevap verdi. Panagiotopoulos, yaptığı yazılı açıklamada Yunan Hava Kuvvetleri'nin gelecekte havada yakıt ikmal uçağı (tanker uçağı) edinme olasılığının öngörüldüğünü kaydetti.

star.com.tr

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu: Beni de arayacak
Dünya

Netanyahu: Beni de arayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya ..
Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
Yerel

Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören ba..
Muharrem İnce ipleri kopardı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Dünya

Muharrem İnce ipleri kopardı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin, "CHP, Muharrem İnce 2018'de a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay