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Ekonomi Türkiye’nin sunduğu imkânlar büyük potansiyel oluşturuyor
Ekonomi

Türkiye’nin sunduğu imkânlar büyük potansiyel oluşturuyor

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:04:00 -
Türkiye’nin sunduğu imkânlar büyük potansiyel oluşturuyor

Öz, “Türkiye’nin sunduğu imkânlar, artık ticari rotasını Avrupa Birliği’nden (AB) bağımsız çizecek bir ülke olan İngiltere için çok fazla potansiyel oluşturmaktadır” dedi. Öz, İngiliz yatırımcılarca yakından takip edilen sektörleri ise teknoloji ve perakende olarak sıraladı. Öz, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) yeni fırsatlara kapı açacağını da dile getirdi. STA çerçevesinde gelecek 2 yıl içinde tarım, gıda ve teknoloji sektörlerinde bulunan firmalara daha kolay yatırım ile ticaret imkânları sunulmasının hedeflendiğini vurguladı. Öz, Türkiye’deki yatırım ortamına da değindi. “Kur oranı, kaliteli isçilik, pazar bilinirliğinin artması yatırım için önemli faktörlerden. Politik ve siyasi çalkantılardan uzak olunduğu sürece yatırımlar artacaktır” ifadelerini kullandı.

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