Türkiye’nin sözü dünyada merak uyandırdı! Bakan Kurum’dan Antalya’da dikkat çeken mesaj…

COP31 Alanı’nın Mavi Bölgesi’nde bulunan Türkiye Pavilyonu’nda konuşan Bakan Kurum, zirvenin ilk haftasının tamamlandığını ve liderlerin ülke beyanlarını açıkladığını hatırlattı. COP31 Başkanlığı olarak Eylem Gündemi kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda örtü karar taslağını hazırladıklarını belirten Kurum, taslağın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ülkelere gönderildiğini söyledi.

Ülkelerden gelecek görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydeden Kurum, atılacak adımlarla Türkiye’nin kararlılığının bir kez daha ortaya konulacağını ifade etti. Tarihin en kalabalık COP organizasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Kurum, zirveye 102 liderin, 300’ü aşkın bakanın yanı sıra delegelerin, müzakere ekiplerinin, iklim elçilerinin, bilim insanlarının ve sanatçıların katıldığını aktardı.

“FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞALIM”

İklim değişikliğiyle mücadelede herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve sürdürülebilir ekonomi anlayışının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin tüm dünyada ve şehirlerde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış ve güven odaklı diplomasisini iklim mücadelesinde de dünyaya anlatmak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin deprem bölgesinde iki yılda 455 bin konutu teslim ettiğini hatırlatan Kurum, afetlerle mücadelede gösterilen kararlılığın iklim değişikliğiyle mücadelede de sergileneceğini dile getirdi. Türkiye Pavilyonu’nda ülkenin medeniyet birikiminin tanıtıldığını belirten Kurum, Antalya’dan ayrılanların önemli değişimlere tanıklık etmiş olmasını istediklerini kaydetti.

AZERBAYCAN İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Azerbaycan Pavilyonu’nu da ziyaret eden Bakan Kurum, Azerbaycan’ın COP29 tecrübesini ve birikimini COP31’de daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan ile birlikte hareket ettiklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu kardeşlik bağını güçlendirecek adımların süreceğini ifade etti.

Kurum, programı kapsamında Avustralya ve Birleşmiş Milletler pavilyonlarını da ziyaret etti.