Türkiye'nin satın aldığı ayçiçek yağına 40 dolar indirim yaptılar

Ukrayna’dan ayçiçek yağı ihracatında yaşanan sıkıntılar sonrası Türkiye, Hindistan ve Mısır’dan talebin artması, Rusya’da bu ürünün üretiminde rekor artışa yol açtı.



Sovekon’un verilerine göre, Rusya’da bitkisel yağ üretimi nisan ayında 738 bin ton ile aylık bazda rekor kırdı.

Daha önce bu gösterge Aralık 2020’de 700 bin tonla en yüksek seviyeye çıkmıştı.



Rusya’da Eylül 2021’den bu yana 5,1 milyon ton bitkisel yağ üretildi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 5 milyon tondu.



Kommersant’a konuşan Sovekon şirketi müdürü Andrey Sizov, ayçiçek yağı üretiminin henüz 2019-2020’deki 200 bin ton seviyesinin altında olduğunu, ancak önümüzdeki aylarda bu miktarın yükselmesinin beklendiğini öngördü.



Efko şirketi müdürü Yevgeniy Şulepov ise bu sene ayçiçek yağı üretiminin 5,6-5,8 milyon tonu bulabileceğini tahmin etti.



Sovekon’un verilerine göre, geçen mayıs ayında Rusya’dan bir ton ayçiçek yağının ihracat fiyatı 1900-2 bin dolarken, haziran başında bu rakam 1860 dolara geriledi.



Rusya geçen nisan ayında 345 bin ton ile ayçiçek yağı ihracatında rekor kırdı. Sezon başından bu yana ayçiçek yağı ihracatı ise 1,6 milyon tona yükseldi.