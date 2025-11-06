Türkiye'nin sanayi devi artık Fransızların: Ünlü dev köklü lojistik firması duyurdu!

Küresel lojistik devi CEVA Logistics, Türkiye’nin önde gelen taşımacılık ve tedarik zinciri firmalarından Borusan Lojistik’in operasyonlarını yöneten Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Şirketi’nin yüzde 100 hissesini satın aldı.

Bu dev satın alma!

CMA CGM Grubu’nun bir iştiraki olan CEVA Logistics, Türkiye pazarındaki büyümesini hızlandırmak amacıyla uzun süredir beklenen satın alma sürecini tamamladı. 383 milyon dolarlık dev anlaşma, resmi onayların alınmasının ardından bugün gerçekleştirilen kapanış işlemiyle resmen yürürlüğe girdi.

Satış kapsamında, Borusan Holding elindeki %69,47 oranındaki hisseleri devrederken, halka açık Borusan Yatırım’a ait %30,53’lük pay da CEVA tarafından satın alındı. Böylece CEVA, Borusan Tedarik üzerinde tam kontrol sahibi oldu.

CEVA Logistics bu anlaşmayla yalnızca Borusan Lojistik’in operasyonlarını değil, aynı zamanda Türkiye merkezli iştirakler olan eTA ve Bukoli markalarının yönetimini de devraldı. Bu hamleyle şirket, Türkiye’nin lojistik ekosisteminde stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Borusan Holding ise liman işletmeciliği faaliyetlerini elinde tutarak Borusan Liman markası altında yoluna devam edecek. Böylece grup, liman yönetiminde bağımsız bir yapılanma sürdürmeyi tercih etti.

Bu dev satın alma, Türkiye’nin lojistik sektöründe son yıllarda gerçekleşen en büyük uluslararası yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. CEVA Logistics’in Türkiye pazarına ilgisi, ülkenin bölgesel dağıtım merkezi olarak artan stratejik önemine işaret ediyor. Uzmanlara göre, Türkiye’nin jeostratejik konumu, Asya-Avrupa ticaret koridorundaki etkinliği ve güçlü altyapı yatırımları bu tür satın almaları teşvik ediyor.

CEVA’nın bu adımı, hem istihdam hem de lojistik teknolojilerinde yeni yatırımların önünü açabilir. Ayrıca, Borusan markasının yıllardır geliştirdiği operasyonel bilgi birikiminin global ölçekte entegre edilmesi bekleniyor.