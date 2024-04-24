Türkiye'nin saklı cenneti: Çağlayandibi
Gümüşhane'nin Örümcek Ormanları'nın eteklerinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi baharla coştu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/turkiyenin-sakli-cenneti-caglayandibi-82126
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Gümüşhane'nin Örümcek Ormanları'nın eteklerinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi baharla coştu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/turkiyenin-sakli-cenneti-caglayandibi-82126
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