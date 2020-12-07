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Spor Türkiye'nin rakipleri kim? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları
Spor

Türkiye'nin rakipleri kim? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları

Türkiye'nin grubunda hangi takımlar var? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları kuraları çekildi. Türkiye G grubunda yer aldı. Peki, Türkiye’nin rakipleri kim? | Türkiye hangi grupta? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi sonuçları | Türkiye Dünya Kupası elemeleri rakipleri

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:32:00 - 2020-12-07 20:47:45
Türkiye'nin rakipleri kim? | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları

Türkiye’nin rakipleri | Katar'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Eleme Grupları kuraları çekildi. A Milli Futbol Takımımız kura çekimine 2. torbadan girdi. İşte, Türkiye’nin rakipleri

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cum., Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosava

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çek Cum., Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein 

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa Elemeleri maçları Mart 2020’de başlayacak.

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. 

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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