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Ekonomi Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini ilişkin öngörü, yapılan açıklama: Fitch yükseltti, Türkiye'ye duyurdu!
Ekonomi

Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini ilişkin öngörü, yapılan açıklama: Fitch yükseltti, Türkiye'ye duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 18:34:00 - 2023-11-03 19:08:37
Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini ilişkin öngörü, yapılan açıklama: Fitch yükseltti, Türkiye'ye duyurdu!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, orta vadeli potansiyel büyüme tahminlerini revize etti. Son dakika gelen beklenmedik karar! Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için orta vadeli potansiyel büyüme tahminini GSYH ağırlıklı ortalama bazda yüzde 4'e düşürdü.

2021'de yapılan bir önceki değerlendirmede bu oran yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Kuruluş aşağı yönlü revizenin temel nedeninin Çin'in arz yönlü büyüme potansiyeli tahminindeki 0,7 puanlık düşüş olduğunu belirtti.

Ağırlıklandırılmamış bazda ortalama 10 gelişen ülkenin potansiyel büyümesi, diğer bölgelerdeki yukarı yönlü revizyonları yansıtacak şekilde değişmeyerek yüzde 3'te kaldı.

Kuruluş Çin için büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 4,6'ya, Rusya için yüzde 1,6'dan yüzde 0,8'e, Kore için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve Güney Afrika için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürdü.
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Hindistan ve Meksika'nın sermaye/işgücü oranının çok daha iyi bir görünüme sahip olmasından faydalanarak bu iki ülke için yukarı yönlü düzeltmeler yapıldı.

Hindistan tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 6,2'ye, Meksika tahmini ise yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye yükseltildi.

Polonya için tahmin yüzde 2,6'dan yüzde 3'e, Türkiye için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e, Brezilya için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye ve Endonezya için yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a revize edildi.

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