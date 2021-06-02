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Gündem Türkiye'nin petrol rezervleri hakkında çarpıcı değerlendirme: Ayağımız daha sağlam bastığı gün kumpas kuranlar ortaya çıkar
Gündem

Türkiye'nin petrol rezervleri hakkında çarpıcı değerlendirme: Ayağımız daha sağlam bastığı gün kumpas kuranlar ortaya çıkar

Türkiye, daha önce petrol araması yapılan ancak çimento ile kapatılan petrol kuyularını açarak yeni arama çalışmaları yaptı. Söz konusu çalışmalar neticesinde, 3 kuyuda petrol rezervi bulundu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kuyularda bulunan rezervlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 13:32:00 - 2021-06-02 13:43:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin arama çalışması yaptığı ancak geçmiş dönemlerde kapatılan petrol kuyularında tekrar çalışma yapıldığını ve rezerv bulduklarını açıkladı. Türkiye'nin petrol rezervlerini geçmiş dönemlerde kimlerin çimentoyla kapattığı merak konusu oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, petrol kuyuları da konuşuldu.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Birinci Dünya Savaşı sırasında bir harita çizilmiş. Türkiye Cumhuriyeti’nde kalan topraklarda petrol bulamıyorsunuz. Sınırın iki kilometre aşağısına geçiyorsunuz, İran’da da Irak’ta da Suriye’de de petrol fışkırıyor. Şimdi Suriye’de PYD o petrolleri çıkarmaya çalışıyor. Burada haklı olarak biz de soruyoruz, sınır çizilirken tesadüfen sınırın burasında kalanlarda 1 gram petrol yok. Suriye’deki petrolü emperyal devletler, ‘o petrolü ben çıkarırım’ diyor. İngiliz şirket geliyor, ‘bunun yüzde 70’i benim, bir pay da sana veririz’ diyor. Toprak Suriye’nin, İran’ın, Irak’ın ama çıkaran şirket bunun yüzde 70’i benim, diyerek alıp götürüyor.

Bizim Güney Doğu’muzda da arama çalışmaları vardı, bunlar sık sık dillendiriliyordu. Fakat sonuca giden bir hareket göremiyorduk. Daha yeni yeni o kapatılan petrol kuyularında yeni araştırmalar yapıldığı ve verimli petrol bulunduğuna dair açıklamalar geliyor. İnşallah üstüne gidilir. Hem eski dönemlerde kimler bu kumpasları kurmuştur, onlar ayağımız yere daha sağlam bastığı günden sonra ortaya çıkarılır. Çünkü bu işte çok büyük sömürüler var.

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Yorumlar

1905

bencede araştırmayı değer kim bu hainler çıksın ortaya öyle kim yok deyip beton döküp kapattırdı
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ömer

28 subatciya hesap soramayan akepeliler 70 yillik hesabı soramaz...Çıkan petrolu nasıl OY yaparız ona bakarlar...Seçilmek herşeyden önemli....
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