  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
Ekonomi

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları kapsamında; 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı - Güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:09:19 -
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

"İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor." ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.

Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarının bantlardan indirilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
S..tir git 'Dimokratia'
Dünya

S..tir git 'Dimokratia'

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu. Yunan gazetesin..
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı