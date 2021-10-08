Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisi Yahudi gazeteyi rahatsız etti

MÜNÜBE YILMAZ

İsrail haber ajansı Jarusselam Post, Türkiye’nin Ortadoğu’daki yatırımlarını artırmasından rahatsız olarak, Türkiye’nin attığı adımlar ile Ortadoğu’daki ehl-i sünnet anlayışını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekerek, İsrail’in Türkiye ile herhangi bir yakınslama çabası içerisine girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda Kudüs ve İsrail’in çeşitli yerlerinde emlak satın aldığını ve bunun yanı sıra bölgedeki etkisini artırmak için enerji çalışmalarına yoğunlaştığını belirten Jarusselam Post, “Türkiye Ortadoğu’daki faaliyetleri ile kendisini İslam aleminin İsrail'e karşı verdiği mücadelenin hamisi olarak göstermeye çalışıyor” dedi.

Türkiye’nin çabalarının sonuç verip vermediğinin henüz net olmadığını kaydeden Yahudi gazetesi “Müslüman Kardeşler bağlantılı AKP ve Erdoğan Türkiye'de iktidarda kaldıkları sürece bu çabalar devam edecek gibi görünüyor.” ifadeleri ile Ankara'nın Washington'dan giderek uzaklaşması ve İsrail'in bölgesel müttefiklerine doğrudan muhalefet etmesinden dolayı Türkiye ile İsrail arasında olası bir yakınlaşmaya yönelik çabanın İsrail için faydasız olduğunu kaydetti.