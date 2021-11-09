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Gündem Türkiye'nin operasyonu öncesi panikleyen YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı
Gündem

Türkiye'nin operasyonu öncesi panikleyen YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı

Türkiye'nin sınır ötesine harekat düzenleme olasılığı masadayken, önceki 3 operasyonda da bozguna uğrayan terör örgütü YPG, Rusya yönetimine seslenerek, "garantör bir güç olarak rolünüzü oynayın" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 07:55:00 -
Türkiye'nin operasyonu öncesi panikleyen YPG'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı

Türkiye, Suriye'ye olası yeni bir operasyon için siyasi ve askeri olarak tüm adımlarını atmaya devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na da "hazırlıklı olun" talimatı gitti.

Bugüne kadar yapılan diğer 3 operasyonda da (2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı) arkasına bakmadan kaçan terör örgütü YPG, yeni harekat sinyali sonrası bir açıklama yaptı.

Yeni taktikler geliştirmişler

Terör örgütünün sözde resmi haber ajansına konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, olası bir operasyona karşı yeni strateji ve taktikler kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Daha önceki operasyonlarda Türk ordusuna karşı koyamadıklarını itiraf eden teröristbaşı, "Afrin, Resulayn ve Tel Abyad'ta Türk ordusu şiddetli hava harekatı yaptı. Kullanılan teknoloji açısından güçlerimizle Onlar (Türk ordusu) arasında bir denge yoktu" dedi.

Korkusu cümlelerine yansıdı, Rusya'ya mesaj gönderdi

ABD ve Rusya'nın, Ankara'nın harekat girişimine yeteri kadar ses yükseltmediğinden yakınan terörist sözcü, "Rusya açıklamalarıyla Erdoğan'ın tehditlerine karşı Suriye'yi savunduğu imajını yaratmaya çalışıyor. Ama çözüm bu değil. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin, Suriye'de bugüne kadar siyasi ve demokratik bir çözüm üretememesi 'utanç verici'" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İdlib karşılığında Ayn el-Arab'ı (Kobani) Türkiye'ye teslim edip etmeyeceği sorusu üzerine Mahmud, "Bir anlaşma olabilir ama bu konuyu resmi olarak doğrulatamadık. Rusya, siyasi ve demokratik çözümde garantör bir güç olarak rolünü yapmalı" cevabını verdi.

Korkusu cümlelerine yansıdı, Rusya'ya mesaj gönderdi

ABD ve Rusya'nın, Ankara'nın harekat girişimine yeteri kadar ses yükseltmediğinden yakınan terörist sözcü, "Rusya açıklamalarıyla Erdoğan'ın tehditlerine karşı Suriye'yi savunduğu imajını yaratmaya çalışıyor. Ama çözüm bu değil. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin, Suriye'de bugüne kadar siyasi ve demokratik bir çözüm üretememesi 'utanç verici'" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İdlib karşılığında Ayn el-Arab'ı (Kobani) Türkiye'ye teslim edip etmeyeceği sorusu üzerine Mahmud, "Bir anlaşma olabilir ama bu konuyu resmi olarak doğrulatamadık. Rusya, siyasi ve demokratik çözümde garantör bir güç olarak rolünü yapmalı" cevabını verdi.

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