Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası tutuştular! HDP'den ittifak ortaklarına skandal çağrı
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını skandal bir şekilde "soykırım" olarak nitelendiren HDP Sözcüsü Ebru Günay, ittifak ortaklarından kendilerine destek vermelerini istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güneyindeki terör unsurlarının yok edilmesi maksadıyla yeni askeri harekatların gündeme alınabileceğini söylemişti.
Sınır ötesi operasyonlara "soykırım" dedi
Yeni bir operasyondan rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri harekatlarını küstah bir şekilde "soykırım" olarak niteledi.
Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.