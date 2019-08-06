'Türkiye'nin önünde seçim yok'

Çelik, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür." diye konuştu.

Eksen tartışması

Eksen kayması tartışmalarına değinen Çelik, "Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. "Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler." dedi.

İslam düşmanlığının tüm dinleri tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

"Çevre hassasiyetimiz çok yüksek"

Çelik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir. Kaz dağlarında altın arama izinleri iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış."

Siyasi etik kanun teklifi

Çelik, siyasi etik kanun teklifiyle ilgili de, "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek." diye konuştu.