Türkiye'nin o ülke ile dolar hamlesinden rahatsız oldular!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşme ve varılan anlaşmalara ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini ifade ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Rusya'nın eylemini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiğini hatırlatmak istiyoruz" dendi.

Türkiye'yi yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, "Verileri dikkatle izliyoruz ve şu ana kadar Türkiye'de yasadışı Rus parası olduğuna dair bir kanıt yok gibi görünüyor" dedi.

"Müttefikleri, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik adımlar atmaya teşvik etmeye devam ediyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı, uzun vadede enerji güvenliğini artırma çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını da ifade etti.

Peskov'un dolar açıklaması

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete değinen Kremlin Sözcüsü Dmitrey Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.

Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek "Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı." dedi.