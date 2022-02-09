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Gündem Türkiye'nin o silahları Yunan spikerin aklını aldı
Gündem

Türkiye'nin o silahları Yunan spikerin aklını aldı

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin "TCG Anadolu", "ZAHA" ve "Bayraktar TB3" projeleri karşısında paniğe kapıldı. "Türkler şu anda donanmamıza karşı ezici bir avantaja sahipler" diyen Theodoratos, "Sahip olduğumuz ekipmanlar yeterli değil bunu tekrar tekrar söylüyorum. Neredeyse 20 yılımızı ihtiyacımız olan doğru adımları atmayarak harcadık. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:48:00 -
Türkiye'nin o silahları Yunan spikerin aklını aldı

 yeniakit.com.tr 

"Türk Savunma Sanayii" hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, FNSS firması tarafından TCG Anadolu için özel olarak geliştirilen "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı" (ZAHA) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türklerin çıkarma gemilerinden hücum yapabilecek bu tarz zırhlı amfibi araçlara ihtiyacı vardı. Amerikalıların kendilerini sürekli reddetmesinden sonra Türkler kendi başlarına bu araçları yaptı. TCG Anadolu'da sadece Bayraktar TB3'leri değil bunları da göreceğiz" diyen Theodoratos, TCG Anadolu hakkında bilgiler paylaştı.

Theodoratos, "TCG Anadolu, araçlar ve tanklarla birlikte en az bir tam tabur deniz piyadesi taşıyabilen bir amfibi hücum gemisidir" dedi.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve TCG Anadolu'da kullanılması planlanan Bayraktar TB3 hakkında da konuşan Theodoratos, "Erdoğan'ın damadı, yetenekli havacılık mühendislerinden oluşan ekibiyle birlikte bu projeyi yapan kişidir" diye konuştu.

"Donanmamıza büyük kayıplar verdirebilirler"

Bayraktar TB3 SİHA'da yerli PD170 motorlarının kullanılacağını aktaran Yunan spiker, ULAQ SİDA'ya da değindi.

Yunan spiker, ULAQ'ın Yunan Donanması için ciddi bir tehdit oluşturacağını belirterek "Bu araçların en büyük avantajı küçük bir hedef olmalarıdır. Donanmamıza tanksavar füzeleri atarak bize büyük kayıplar verdirebilirler" ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan'ın "çelik kılıcı" ATMACA Gemisavar Füzesi hakkında da konuşan Theodoratos, "Türkiye, ATMACA füzeleri gibi silah sistemleriyle 'and the access area denial' oluşturmaya çalışıyor" dedi.

"Türkler ezici bir avantaja sahipler"

ATMACA Füzeleri'nin 280-300 kilometre arasında bir menzile sahip olduğunu sözlerine ekleyen Theodoratos, Türkiye'nin bu füzelerle Yunan donanmasına büyük kayıplar verdirebileceğini dile getirdi.

"Türkler şu anda donanmamıza karşı ezici bir avantaja sahipler" diyen Yunan spiker, Yunanistan'ın donanmasını acilen güçlendirmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Subaylarımıza gerekli kaynakları ve eğitimleri vermezsek Yunan Ordusu, Hava Kuvvetleri dışında bir hiçtir. Sahip olduğumuz ekipmanlar yeterli değil bunu tekrar tekrar söylüyorum. Neredeyse 20 yılımızı ihtiyacımız olan doğru adımları atmayarak harcadık. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz."

And the access area denial nedir?

"And the access area denial", bir düşmanın bir kara, deniz veya hava alanını işgal etmesini veya bu alanı geçmesini önlemek için kullanılan savunma stratejisidir.

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