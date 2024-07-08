Türkiye'nin o ilindeki beyaz petrol kuyuları terk edildi! Hükümet yeni karar almak zorunda kaldı

Manisa’da ruhsat sahiplerinin terk ettiği 13 adet jeotermal kaynak arama sahası için yeniden ruhsat vermek üzere ayrı ayrı ihale yapılacak.

Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, arama ruhsatı verilmiş ancak ruhsat sahipleri tarafından terk edilmiş olan 13 adet jeotermal kaynak sahası için 3’er yıl süreli arama ruhsatları vermek üzere ve her saha için ayrı ayrı olmak üzere ihale yapacak.

İhalelerden biri kapalı teklif usulüyle, diğerleri açık teklif usulüyle yapılacak. İhaleler, 19 Temmuz 2024 günü, saat 10.00’da; Manisa Defterdarlığı, Toplantı Salonu, Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No: 2, 2. Kat, Şehzadeler, Manisa adresinde peş peşe yapılacak.

İhale evrakı, mesai saatleri içinde, Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Defterdarlık Binası, Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No: 2, 2. Kat, Şehzadeler, Manisa adresinde ücretsiz görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 5.230 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

İstekliler, her bir saha için ayrı birer şartname alacaklar. Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Manisa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, 1. Anafartalar Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, No: 25, Şehzadeler, Manisa adresine elden teslim edilmesi ya da iadeli taahhütlü postayla ulaştırılması gerekiyor. Ruhsatlandırılacak olan ihale konusu arazilerin ilçesi, mahallesi, pafta numarası, erişim numarası, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale usulü aşağıdaki gibi bildirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Enerji Günlüğü