Türkiye'nin o ilinde soygun: Tam 300 bin lira değerinde altın çaldı! Kayıp olarak aranan kişi yakalandı
Sakarya Tarihi Uzun Çarşı da Nahit K. İsimli şahıs altın almak istediğini söyleyerek bir kuyumcu dükkanına girdi. Çalışanın dalgınlığından faydalanarak 300 yüz bin TL’lik altınları alarak kayıplara karıştı. Şahıs Bolu’da yakanlandı.
Sakarya’da çevre esnafının ve kuyumcunun tüm çabalarına rağmen bulunamayan şahıs emniyete bildirildi. Emniyet güçlerinin de hummalı çalışmasının ardından bir taksiye binerek Düzce istikametine gittiği tespit edildi. Şahıs Nihat K. olaydan iki saat sonra Bolu Büyük cami mahallesinde yakalandı. Şahsın bileziklerden bir kısmını satarak borçlarını ödediği ayrıca şahsın öncesine ait bir hırsızlık sabıkasının olduğu öğrenildi.
Kuyumcular odası başkanı devreye girdi
Sakarya Kuyumcular Odası Başkanı Serkan Serbes’in de şahıs daha yakalanmadan devreye girip başka şehirlerdeki kuyumcuları bilgilendirerek şahsın altınları satamadan yakalanması için uğraştığı da gelen bilgiler arasında… Yaşananların ardından Sakarya Oda Başkanı Serbes konuya ilişkin açıklamalarda bulundu