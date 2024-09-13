Türkiye'nin o ili 30 yıllık üretim izni aldı! Şirket G4 Viranşehir 10 GES projesi için yoğun şekilde hazırlanıyor!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol arama çalışması yürütürken EPDK'den Eksim Enerji firması G4 Viranşehir 10 GES projesi için izni çıktı! Şirket Büyük bir yatırımla yeni adımı atıyor. EPDK 30 yıllık üretim lisansı verdi.
EPDK, Eksim Enerji’nin G4 Viranşehir 10 GES projesine 30 yıllık üretim lisansı verdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 22 Ağustos 2024 tarihli ve 12835-4 sayılı Kurul Kararıyla; Eksim Enerji AŞ’ye G4 Viranşehir 10 Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için EÜ/12835-4/06244 lisans numarası ile 30 yıllık üretim lisansı verdi. Şanlıurfa Viranşehir’de inşası devam eden, tesisin lisansında 62,50014MWm kurulu güç kayıtlı bulunuyor. G4 Viranşehir 10 GES’in, devreye alındığında 50MWe’lık işletme kapasitesiyle faaliyet göstermesi planlanıyor.
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