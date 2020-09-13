Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı zıplattı... Yunan spikerden hazımsızlık kokan sözler

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı ile başlayan gerilim devam ediyor. Yunanistan'ın provokatif girişimlerine karşı Türkiye meşru haklarını sonuna kadar koruyacağını açık bir şekilde dünyaya ilan etti.

Öte yandan iyi niyet girişimleri ve diyalog çağrılarına olumlu cevap alamayan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı"nı gerçekleştirdi.

Türkiye bu tatbikatla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yanısıra destekçileri Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere de askeri düzeyde net bir mesaj gönderdi.

Türkiye'nin tatbikatı Yunan spikeri zıplattı

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) KKTC'de gerçekleştirdiği dev tatbikat hakkında konuştu.

Türkiye'nin hamlesi karşısında ayarları iyice bozulan Yunan spiker, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamamasına tepki gösterdi.

Almanya tarafından Türkiye'ye verilen Leopard 2A4 tanklarını gösteren Yunan spiker, "Bu tanklar federasyon tarafından verildi. Almanya önceden federal ve Doğu Almanya idi. Aslında hep ayrı kalmaları ve hiç sanayileşmemeleri gerekirdi. Bu Leopard 2A4'ler işgal edilen bölgelerde tatbikat yapıyor. Türkler Leopard 2 ile birde bunu utanmadan Twitter'dan söylediler. Yani Almanya işgal edilen bölgelerde yasadışı olarak bulunan Türkiye'ye bu tankları sağladı" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu.

Türkiye'ye karşı ciddi diplomatik engeller ve sorunlar oluşturulması gerektiğini söyleyen Yunan spiker ayrıca Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah desteği verilmesini istedi.