Türkiye'nin o hamlesi Akşener'in tetikçisini rahatsız etti! Zoruna mı gitti koçum

Türkiye'nin bütün dünyanın takdirini kazanan "denge politikası", İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nu rahatsız etti.

Ülkemizin hem Rusya ile hem de Batı ülkeleriyle olan ilişkilerini hazmedemeyen Uğuroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya çok bağımlı olduğunu ileri sürdüğü yazısında özetle şu iddialarda bulundu:

"Erdoğan ne yapacağını şaşırdı.

“Denize düşen yılana sarılır misali” Anayasayı YSK’ya çiğnetiyor 3. kez aday oluyor ve seçilebilmek için Rusya Devlet Başkanı Putin’den siyasi ve ekonomik destek alıyor.

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Elbette Erdoğan seçilince Putin bu desteğinin karşılığını isteyecek ve alacaktır.

–14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin beka sorunu haline gelmiştir.

Millet İttifakı’nın liderlerinin dikkatine bu gelişmeleri sunuyorum.

Seçmenlerimizi de şu tehlikeye karşı uyarıyorum.

–Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı Erdoğan tarafından Rusya’ya ipotek edilmek mi istenmektedir?

Lütfen uyanın…"