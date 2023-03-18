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Dünya Türkiye'nin o adımı Yunanistan'ı tutuşturdu! Çok fena tırstılar
Dünya

Türkiye'nin o adımı Yunanistan'ı tutuşturdu! Çok fena tırstılar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) önceki gün piste çıktı. Uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren bu gelişme, Yunanistan'da "Endişelenmemiz gerekiyor" diye yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 22:04:00 -
Türkiye'nin o adımı Yunanistan'ı tutuşturdu! Çok fena tırstılar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, önceki gün yaptığı bir paylaşımda, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) Çanakkale Zaferi anısına piste çıktığını duyurdu. Bir yandan depremin tahrip ettiği 11 kentimiz, devlet ve millet dayanışmasıyla ıslah edilmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, özellikle sanayide önemli adımlar atılıyor.

Savunma sanayii alanında son 4 ay içerisinde Kızılelma, ANKA 3 ve Milli Muharip Uçak da büyük aşama kat edilirken, TCG Anadolu gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil edildi. Otomobil sanayiinde de Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un satış fiyatı duyurulurken ön siparişler alınmaya başlandı.

"Endişelenmemiz gerekiyor"

Bu gelişmeler, özellikle birçok açıdan ABD'nin F-35'i ile kıyaslanan Milli Muharip Uçak, Yunanistan'da büyük ses getirdi. CNN Yunanistan'da yayınlanan bir makalede, 'Endişelenmemiz gerekiyor" yorumunda bulunuldu. Stavros Yannidis imzalı yazıda, yakın vadede Türkiye'nin mevcuttaki F-16 envanterini MMU ile değiştirebileceği belirtildi.

 
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Yazıda, savaş uçağımızın yüklenici firmasının TUSAŞ olduğu, AR-GE çalışmalarının Ankara'da sürdüğü ve taksi çalışmalarının 17 Mart'ta tamamlandığı aktarıldı. Uçağın özelliklerine ilişkin temel bilgilendirme yapılırken, Türkiye Yüzyılı hamlesinden 'iddialı program' diye bahsedilip, MMU'nun bu projenin bir meyvesi olduğu söylendi.

"Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı"

Gazeteci Yannidis, Yunanistan'ın ve özellikle Atina'nın neden endişelenmesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı:

"Türkiye'nin 5. nesil prototip savaş uçağı henüz ilk testini geçti ve önünde birkaç yıllık geliştirme süreci daha var. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Ülke her şeye rağmen bir savaş uçağı prototipi yapmayı ve onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı."

Ayrıca Türkiye'deki İHA ve SİHA teknolojilerindeki başarının bir benzeri olarak MMU'da tekrar edebileceği vurgulanırken, benzer bir satış başarısına bu projede ulaşılmasının ihtimal dahilinde olduğu kaydedildi.

KAYNAK: HABER7

 

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