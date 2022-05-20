Türkiye'nin o adımı sonrası it gibi titremeye başladılar! Heh şöyle, yola gelin köftehorlar

Türkiye'nin, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini veto edeceğini açıklamasının ardından İngiltere, savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere'nin savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da "Bugün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın da İngiltere ve Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak" dedi.

Türkiye şart koşmuştu!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle bu iki ülkenin adaylığını veto edeceğini açıklamıştı.