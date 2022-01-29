Türkiye’nin o adımı, Mısır'ı resmen çileden çıkardı

Münübe Yılmaz

ABD merkezli haber sitesi Al Monitor’de, Türkiye’nin, Mısır'ın nüfuz alanı olarak kabul edilen Doğu Libya'daki etkisini genişlettiğine dair bir makale yayınlandı. George Mihail imzalı makalede, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz’ın 20 Ocak'ta Doğu Libya'yı ziyaret ettiği ve Türkiye’yi en sert şekilde eleştiren isimlerden biri olan Tobruk merkezli Libya Parlamentosu Başkanı Aqila Salih ile bir araya geldiği belirtilerek, “Salih'in Libya Büyükelçisi ile yaptığı görüşme, Türkiye'ye her zaman düşman olduğu düşünüldüğünde, Türk-Libya ilişkilerinde niteliksel bir sıçramadır” denildi. Libya hükümetinde Doğu Libya'yı temsil eden Libya Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Katrani’nin, 19 Ocak'ta “Türkiye, Bingazi'deki Türk konsolosluğunu yeniden açmayı planlıyor” açıklaması yaptığını hatırlatan George Mihail, 15 Aralık 2021'de, Doğu Libya'ya bağlı Libyalı milletvekillerinden oluşan bir heyetin Türkiye’ye giderek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir dizi Türk yetkiliyle görüşmesinin de önemli olduğuna işaret etti.

Kahire, gizli bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Türkiye'yi ziyaret eden Libyalı milletvekillerinin, ziyaretlerinin sonuçlarını 18 Aralık 2021'de yayınlanan bir bildiride açıkladığını kaydeden Mihail, “Ziyaret, Türk tarafı ile Libya havacılığı ve Libya havayolları sahasının istisnasız açılması konusunda anlaşmayla sonuçlandı. Doğu Libya'da bulunan Benina Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında, ayrıca Doğu Libya'da Tobruk ve Bingazi ticari limanları ile doğrudan nakliye hatlarının açılması kararlaştırıldı” diye yazdı. Mısır'ın Türkiye’nin bu tutumundan rahatsızlık duyduğuna vurgu yapan Al Monitor yazarı, Al-Araby Al-Jadeed gazetesinin “Kahire, Libya ile ilgili herhangi bir anlaşmaya katılması durumunda elini güçlendirmek ve karşılığında Doğu Libya'daki varlığını garanti eden bir konuma sahip olmak için Libya Ulusal Ordusu komutanları ve bir dizi aşiret lideriyle Doğu Libya'da gizli bir toplantıya ev sahipliği yaptı” ifadelerine de yer verdi.