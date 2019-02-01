Türkiye’nin nüfusu ne kadar? TÜİK son dakika nüfus ne kadar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il olurken, bu kenti 5,5 milyon kişiyle Ankara, 4,3 milyon kişiyle İzmir izledi.

TÜİK'in açıklamasına göre, Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995.654 kişi artarak 80 milyon 810.525 kişi olmuştu. TÜİK'in sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki erkek nüfus 40 milyon 535.135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275.390 kişi olarak ölçülmüştü. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini ise kadınlar oluşturmuştu. Yıllık nüfus artış hızı 2016 binde 13.5 iken, 2017 binde 12.4 olmuştu.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2018

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleşti

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.