“Türkiye’nin NATO ile ilişkileri kesintiye uğrayabilir”

Münübe Yılmaz

Emekli Rus Albay Oleg Faliçev, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar sebebiyle, Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin kesintiye uğrayabileceğini ifade etti. Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-promislenniy kuryer’ yazarı emekli Albay Oleg Faliçev, “Böylelikle Amerikalılar, oturdukları dalı kesmiş oldu ve Türkiye’ye Patriot ile SAMP/T hava savunma sistemlerinin teslimine ilişkin görüşmelerin üzerini çizmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu. NATO kurumlarınınTürkiye ile işbirliği fırsatını kaybetmeleri ile birlikte, Ankara’nın misilleme riski ile de karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Faliçev “Yaptırım yürürlüğe girdiği günden itibaren Savunma Sanayi Başkanlığı’nın her hareketi büyüteçle takip ediliyor. Bu da kaçınılmaz olarak stratejik, askeri ve politik sonuçlara yol açıyor. Hatta Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin sekteye uğramasına yol açabilir. Ankara şu ana kadar ABD ve NATO’yu İncirlik’ten kovmayı göze almamışsa bile şimdi bu yapılanlara karşılık vermek için elinde sebepleri var. Bu hakkını saklı tutuyor” dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Türkiye’ye ile Patriot veya SAMP/T hava savunma sistemlerinin teslimi ile ilgili görüşmelerin devam etmesinden yana olduğunu açıklamıştı.