  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “Türkiye’nin NATO ile ilişkileri kesintiye uğrayabilir”
Dünya

“Türkiye’nin NATO ile ilişkileri kesintiye uğrayabilir”

Emekli Rus Albay Oleg Faliçev, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar sebebiyle, Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin kesintiye uğrayabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:10:00 -
“Türkiye’nin NATO ile ilişkileri kesintiye uğrayabilir”

Münübe Yılmaz

Emekli Rus Albay Oleg Faliçev, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar sebebiyle, Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin kesintiye uğrayabileceğini ifade etti. Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-promislenniy kuryer’ yazarı emekli Albay Oleg Faliçev, “Böylelikle Amerikalılar, oturdukları dalı kesmiş oldu ve Türkiye’ye Patriot ile SAMP/T hava savunma sistemlerinin teslimine ilişkin görüşmelerin üzerini çizmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu. NATO kurumlarınınTürkiye ile işbirliği fırsatını kaybetmeleri ile birlikte, Ankara’nın misilleme riski ile de karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Faliçev “Yaptırım yürürlüğe girdiği günden itibaren Savunma Sanayi Başkanlığı’nın her hareketi büyüteçle takip ediliyor. Bu da kaçınılmaz olarak stratejik, askeri ve politik sonuçlara yol açıyor. Hatta Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin sekteye uğramasına yol açabilir. Ankara şu ana kadar ABD ve NATO’yu İncirlik’ten kovmayı göze almamışsa bile şimdi bu yapılanlara karşılık vermek için elinde sebepleri var. Bu hakkını saklı tutuyor” dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Türkiye’ye ile Patriot veya SAMP/T hava savunma sistemlerinin teslimi ile ilgili görüşmelerin devam etmesinden yana olduğunu açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Başakşehir'de Okan Buruk depremi
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. ..
Mahkeme azgın azınlığın algı operasyonuna boyun eğdi! Dertleri otopark değil, cami
Gündem

Mahkeme azgın azınlığın algı operasyonuna boyun eğdi! Dertleri otopark değil, cami

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, cami düşmanlarının ‘otopark’ bahanesiyle yapımının durdurulmasını istediği ancak altında otopark projesinin de..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay