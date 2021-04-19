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Ekonomi Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a doğru ilerliyor
Ekonomi

Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a doğru ilerliyor

Türkiye'nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi "Ertuğrul Gazi"nin salı günü Hatay'a ulaşması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 20:22:00 -
Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a doğru ilerliyor

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerinden derlenen bilgilere göre; 3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, Hatay'a doğru ilerliyor.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin salı günü öğlen saatlerinde Hatay Dörtyol'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.

Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

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