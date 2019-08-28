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"Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Programı" kapsamında eğiticilere eğitim

Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi'nin Lise Programı kapsamında düzenlenen “Eğitimcinin Eğitimi” modülü yapıldı- Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç: - "Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlayan Lise Programı yoluyla daha çok kız öğrencinin kalıp yargılardan sıyrılarak yetenek ve ilgileri doğrultusunda mühendislik tercihi yapabilmesini amaçlıyoruz"- UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu:- "Kız ve erkek öğrencilerin mühendislik mesleğini seçerken, eğitim sürecinde ve mesleği icra ederken eşitlikçi bir vizyonla mühendislik alanını dönüştürmeleri önemli"- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç:- "Kadınları bu alanda teşvik etmek amacıyla başlatılan bu anlamlı projenin bütün öğrencilerimizi kapsayacak şekilde bir mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi programıyla desteklenmesi Bakanlığımızın hedeflediği bütüncül eğitim ve rehberlik yaklaşımı açısından önem arz ediyor"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
"Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Programı" kapsamında eğiticilere eğitim

İSTANBUL (AA)- Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi'nin Lise Programı kapsamında düzenlenen “Eğitimcinin Eğitimi” modülü, 24-27 Ağustosta İstanbul’da gerçekleştirildi.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, erken yaşlarda oluşan mesleki tercihlere yönelik kalıp yargıları dönüştürmek ve toplumun daha geniş kesimlerinde farkındalık yaratmak hedefiyle düzenlenen eğitime, Türkiye’nin 10 farklı ilindeki (Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Samsun) 25 okuldan farklı branşlardaki 50 öğretmen katıldı.

Projenin Lise Programı kapsamında iş birliği yapılan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından yürütülen “Eğitimcinin Eğitimi”ne katılan öğretmenler, 4 gün boyunca mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi alanında çalışmalar yaptı. Öğretmenler ayrıca, mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler aracılığıyla, öğrencilerin mühendislik mesleğini seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatlarını tanıdı.

Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç, Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlayan Lise Programı yoluyla daha çok kız öğrencinin kalıp yargılardan sıyrılarak yetenek ve ilgileri doğrultusunda mühendislik tercihi yapabilmesini amaçladıklarını belirterek, Limak Grubu’nun sektörde oluşan geniş deneyim ve gücünün böylesi bir projeye aktarılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da Limak ile beraber yürüttükleri ve başarı hikayeleri ile dolu TMK projesinin bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlandığını bildirdi.

Rodoplu, üniversite programı ile geleceğin mühendisleri olacak gençleri desteklediklerine işaret ederek, "İş dünyası, özel sektör için toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırması programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında yer alan Lise Programı’nın TMK’nın bütüncül vizyonunun çok önemli bir parçası. Kız ve erkek öğrencilerin mühendislik mesleğini seçerken, eğitim sürecinde ve mesleği icra ederken eşitlikçi bir vizyonla mühendislik alanını dönüştürmeleri önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç ise kadınların iş gücüne katılımının düşük olduğu profesyonel alanlardan biri olan mühendislik alanında kadınların daha çok yer almalarının önünü açmanın önemine değinerek, " Kadınları bu alanda teşvik etmek amacıyla başlatılan bu anlamlı projenin bütün öğrencilerimizi kapsayacak şekilde bir mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi programıyla desteklenmesi Bakanlığımızın hedeflediği bütüncül eğitim ve rehberlik yaklaşımı açısından önem arz ediyor.” ifadesini kullandı.

Eğitime katılan öğretmenlerin aldıkları nitelikli eğitimle hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine rehberlik yaparak çok önemli bir görevi ifa edeceklerine dikkati çeken Kılıç, TMK projesinin dünden bugüne ortaya koyduğu başarılı çalışmalar, yetiştirdiği mezunlar, eğiticiler ve projeye destek veren gönüllü kuruluşlarla halka halka büyüdüğünü vurguladı.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Eğitim Direktörü Arzu Atasoy, dört günlük eğitimin ardından bir yıl sürecek bir yolculuğa çıktıklarını kaydederek,"Bu eğitimde deneyimleyeceğiniz uygulama, yöntem ve araçları, okulunuzdaki diğer öğretmenlerle paylaşmanızı, öğrencilerinizle derslerinizde ve bireysel görüşmelerinizde kullanmanızı umuyor, velileri çocuklarının meslek seçimlerinde doğru, etkili şekilde yönlendireceğinize inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında pilot uygulamaları Hatay’da başlayan ve 2018’de 10 ilde (Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla, Siirt) toplam 50 lisede 20 bin öğrenciye ulaşan TMK Lise Programı; Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlangıcını yaptığı yeni döneminde de farkındalık yaratıcı “Karar Senin” oyunu, sanal gerçeklik uygulamaları ve her bir okulda gerçekleştirilecek rol model buluşmaları ile yıl boyunca faaliyetlerini sürdürecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
  1. Limak Holding
  2. Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Program

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