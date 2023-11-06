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Ekonomi Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı
Ekonomi

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 19:29:00 - 2023-11-06 19:32:13
Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

Türkiye'den SİHA satın alan ülkelerden 10 ayda toplamda 4.3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Türk savunma ve havacılık sanayii sektörünün 2023 yılının Ekim ayında gerçekleştirdiği ihracat, 514.7 milyon dolar olarak açıklandı.

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörünün 2023 yılının Ekim ayında gerçekleştirdiği ihracat, 514.7 milyon dolar olarak açıklandı.

Sektör, Ocak—Ekim 2023 dönemindeki 10 ayda toplamda 4.3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılı için toplamda 6 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektörün, bu hedefi tutturabilmesi yılın geri kalan 2 ayında ortalama aylık 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirmesi gerekiyor.


Ayrıca Türk savunma sanayii sektörü, 2023 yılının Mart, Mayıs, Temmuz ve Ekim aylarında 500 milyon dolar ihracat barajını geçti. Sektör en yüksek ihracatını, 657 milyon dolar ile Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdi. Kasım ve Aralık aylarında, yeni aylık ihracat rekorlarının kırılması değerlendiriliyor.

SİHA ve mühimmat ihracatı ön planda

SavunmaSanayiST tarafından edinilen bilgilere göre; sektörün ihracatının yaklaşık %50’lik kısmını, insansız hava araçları ile güdümlü ve güdümsüz mühimmatlar oluşturuyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ülkeyle silahlı insansız hava araçlarının ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin 40 adedi BAYKAR’a, geri kalan kısmı ise TUSAŞ’a ait.
Öte. yandan 2024 yılı içerisinde, kara platformu ve kara platformlarının modernizasyonuna yönelik ihracatta hatrı sayılır miktarda artış yaşanması bekleniyor.

Türkiye’nin tek kalemdeki en büyük savunma savunma sanayii ihracatı, Suudi Arabistan ile bu yıl imzalanmıştı. 3 milyar dolardan fazla değere sahip sözleşme kapsamında Suudi Arabistan, AKINCI TİHA ve akıllı mühimmat tedarikinde bulunacak. Teslimatların 2024 yılında başlamasıyla birlikte ihracatta da önemli bir yükseliş kaydedileceği değerlendiriliyor.
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