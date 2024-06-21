Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN kaçıncı sırada? MMU KAAN ve HÜRJET’in motorları ne olacak?

SAVAŞ UÇAKLARININ TARİHİ 1947 YILINDA BAŞLADI

1947 yılında Bell X-1, havacılık tarihinde çok önemli bir an olduğunu kanıtlayan tarihi bir süpersonik uçuş gerçekleştirdi. Roketlerle çalışan ve Birleşik Devletler ordusu tarafından geliştirilen bu araştırma uçağı, saatte 1.000 mil hıza yaklaşarak mevcut hız rekorlarını kırdı.

Bu durum askeri havacılıkta düzenli süpersonik uçuşun önünü açarak yeni bir yüksek hızlı hava yolculuğu ve savaş çağını başlattı.

Süpersonik uçuşun ortaya çıkışı askeri havacılık için bir dizi avantajı da beraberinde getirdi. Teknoloji geliştikçe, her biri kendine özgü özelliklere ve yeteneklere sahip çeşitli süpersonik jet modelleri geliştirildi.

Ses duvarının aşılmasından rutin olarak ses hızının iki katı hızla uçmaya kadar uzanan bu yolculuk, havacılık tarihinde dikkate değer bir bölüme işaret etmekte ve havacılık ve uzay mühendisliğinde durmaksızın ilerleme ve mükemmellik arayışını vurgulamaktadır.

Dünyanın en hızlı savaş uçakları arasında KAAN kaçıncı sırada?

CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı svaş uçaklarını sıraladı....

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SUKHOI SU-57 | RUSYA

HIZ: 2.1243 KM/SA

EUROFIGHTER TYPHOON | ÇOK ULUSLU

HIZ: 2.1243 KM/SA

F-22 RAPTOR | ABD

HIZ: 2.1807 KM/SA

DASSAULT MIRAGE 2000 | FRANSA

HIZ: 2253 KM/SA

CHENGDU J-10 | ÇİN

HIZ: 2325 KM/SA

MIG-29 FULCRUM | RUSYA

HIZ: 2446 KM/SA

KAAN | TÜRKİYE

HIZ: 2.470 KM/SA

Geliştirme aşamasında olduğu için listeye dahil edilmeyen KAAN, eğer eklenseydi TUSAŞ'ın açıkladığı hız verilerine göre listede 5. sırada yer alacaktı.

MMU KAAN ve HÜRJET’in motorları ne olacak?

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması sonrasında ara ihtiyaç için F-16 Block 70’lere dönülmesi, ardından yaşanan zorlu bir süreç sonrasında satışa onay çıkmasının ardından gözler Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile HÜRJET projelerinin motorlarına döndü.

KAAN’da Blok 1 motoru General Electric imalatı F110. Aynı motor F-16’larda da kullanılıyor. Diğer tarfatan TUSAŞ’ın test uçuşlarını yaptığı HÜRJET’te de yine aynı şirketi F404 motorları kullanılıyor.

Bu motorlar için izin çıkacak mı? İşte bu soruyu İstanbul’da bugün gerçekleştirilen General Electric Aerospace’in tasarım merkezinin açısında hem GE yetkililerine sordum.

GE yetkilileri, iznin Senato yolunda olduğuna dikkat çekti. Sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için GE konuyu yakından takip ediyor. Konuyla ilgili olarak bir başka önemli avantajın, Türkiye’ye F-16 satışına onay çıkması. Bu adımın motor konusunda iznin çıkmasının yolunu rahat bir şekilde açabileceği değerlendiriyor.

TEI gelişmeleri yakından takip ediyor

İşin bir de TEI tarafı var. Motor parça üretiminde dünya pazarında çok önemli bir yere sahip TEI, son yıllarda özgün motor projeleri ile öne çıkıyor. Gerek F-16 Block 70 alımı, ardından MMU KAAN motorları ve HÜRJET motorları için parça üretimi, montaj hattı kurulması gibi TEI ekipleri başta Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere bu işten pay alabilmek için yoğun mesai harcıyor.(tolgaozbek.)