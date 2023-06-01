Türkiye'nin Meriç Nehri'nden müthiş karar: Milyonlarca enerji üretilecek! Başlıyoruz diyerek duyurdular

Edirne'de Meriç Nehri'nde yapımı devam eden 'Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali' haziran ayında faaliyete başlayacak. Nehirden 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Meriç Nehri’nde gerçekleştirilen "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"nin Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Projede nehir yatağındaki kazı çalışmaları yanı sıra santral inşaatı tamamlandı. Dünyanın en büyük hidroelektrik santralinden biri olacak projede 14 türbinin dönmesiyle birlikte elektrik üretilecek.

Üretilecek elektriğin satılmasıyla sağlanacak gelirin belirli kısmı Edirne Valiliği öncülünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, santralin şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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İncelemelerde bulunan Kırbıyık, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kırbıyık, projede sona gelindiğini bağlantı aşamalarının da tamamlanmasıyla enerji üretimine bağlanacağını duyurdu.

Projenin kendi alanında dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu anlatan Kırbıyık, “Bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Santral birçok özelliğiyle ön plana çıkıyor. 14 yatay burgumuz var. Nehrin üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metrelik 3 açıklıkta lastik savaklarımız var. Bunların yükseltisi 4 metreye kadar çıkabiliyor. Nehrin taban seviyesi şu an 29 metre 80 santim, 4 metrelik yükseklikle beraber 33 metre 80 santim seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz. Depoladığımız su, santralin içine girecek ve tribünleri çevirerek santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz 2,4 megavatlık bir güce sahip. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretme kapasitesine sahip. İnşallah haziran ayı itibarıyla bu enerjiyi üretip, sisteme dahil etmek istiyoruz. Son izinlerini alınıp bağlantıların yapılmasıyla süreci tamamlamış olacağız." Dedi.

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