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Ekonomi Türkiye’nin markası TROY dijital kredi kartı Vakıf Katılım’da!
Ekonomi

Türkiye’nin markası TROY dijital kredi kartı Vakıf Katılım’da!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:04:00 -
Türkiye’nin markası TROY dijital kredi kartı Vakıf Katılım’da!

Vakıf Katılım müşterileri, kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY Dijital Kredi Kartı’na herhangi bir banka şubesine gitmeden, TROY alt yapısından yararlanarak Vakıf Katılım Mobil Şube’den sahip olabilecek.

Kurulduğu günden bu yana sahip olduğu kaynaklarla ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi için faaliyetlerine devam eden Vakıf Katılım, Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi olan TROY avantajlarını müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Vakıf Katılım müşterileri artık TROY Dijital Kredi Kartı’nı Mobil Şube üzerinden başvurarak kolayla edinebilecekler. Kart aidatı bulunmayan ve teslim süreçlerini beklemeyi gerektirmeyen TROY Dijital Kredi Kartı, hem online alışverişlerde hem de POS harcamalarında kolaylıkla kullanılabilecek.

“Vakıf Katılım’da iş yapış kültürü veri ve dijital odaklı olacak”

Müşterilerine hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm yatırımlarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Dijital kanalların güçlenmesi üzerine kurduğumuz strateji sonucunda 2023 yılında dijital kanallardan kazanılan müşteri sayımızı bir önceki yıla göre 5 kat artırdık. Şu anda bankacılık işlemlerinin yüzde 94’ü dijital kanallarımız aracılığıyla yapılıyor.” dedi.  

Önümüzdeki dönem de veriyi merkeze alan dijital odaklı iş yapış kültürünü daha da arttırarak, yapay zeka ve robotik süreç uygulamalarına ağırlık vereceklerini dile getiren Akben şunları söyledi: "Teknoloji temelli büyüme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Mobil Şubemiz üzerinden müşterilerimize Troy Dijital Kredi Kartı’nı sunuyoruz. Ülkemizde her geçen gün ilginin arttığı TROY logolu kartlarımıza bir yenisini daha ekleyerek müşterilerimize ödeme ve kullanım avantajı sağladığımız için mutluyuz.” 

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