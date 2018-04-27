‘Türkiye’nin manevi gücü nükleerden daha kuvvetli!’

yeniakit.com.tr ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Türkiye’nin nükleer gücü yok; ama ondan daha kuvvetli manevî bir gücü var! Türkiye kendi coğrafyasında psikolojik bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla Türkiye’nin coğrafyasındaki manevî gücü, birçok maddî gücün önüne geçiyor” dedi.

Aylık dergisinden Faruk Hanedar, ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Son dönemde Türkiye’nin gündemini belirleyen konuları değerlendiren Erol’un, Hanedar ile söyleşisinin bir kısmı şöyle:

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı’nı her şeye rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Siz bu hususta neler söylemek istersiniz?

Türkiye’yi Afrin operasyonuna mecbur eden şartlara bakıldığında, en başta terör koridorunu görürüz. Bu terör koridoru üzerine inşa edilmek istenen bir devletten söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Afrin’de sadece güneyindeki terör örgütüne karşı değil, ABD’nin deyimiyle “Büyük Orta Doğu Projesi”ne müsaade etmedi.

SANCAK DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKACAK

(…) Türkiye Afrin harekatıyla birlikte Sykes- Picot haritasına son vermiştir.

(…) Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de düşen sancak tekrar ayağa kalkmıştır. İslam dünyası, güçlü Türkiye’nin etrafında daha da kenetlenecektir.

Türkiye geri adım atarsa, sizce neler olur?

Türkiye’nin kararlılığını sorgulamaya başlarlar, kara propaganda yürütürler. TSK, El Bab, Cerablus ve Afrin’de irade ortaya koydu. Şu ana kadarki süren durum bu kararlılığın devam edeceğini gösteriyor.

“TÜRKİYE’NİN MANEVİ GÜCÜ NÜKLEERDEN DAHA KUVVETLİ”

“Güç” uluslararası ilişkilerin en çok tartışılan mefhumu ve siz milletten güç aldığını söylüyorsunuz.

Evet. Türkiye’nin nükleer gücü yok; ama ondan daha kuvvetli manevî bir gücü var! Türkiye kendi coğrafyasında psikolojik bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla Türkiye’nin coğrafyasındaki manevî gücü, birçok maddî gücün önüne geçiyor. ABD ve diğer güçler milyar dolarlar harcıyorlar.

(…) Batı devletleri maddiyat ile Türkiye’nin manevi gücüne sahip olmak istiyor, ama yapamıyorlar.

(…) Düne kadar maddi ve manevi güç unsurları arasındaki dengesizlikler mevcuttu. Maddi gücümüz arttıkça, Türkiye’nin gerçek gücü tüm dünyada kabul ediliyor.