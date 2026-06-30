Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Fransa, İsveç karşısında son 16 bileti ararken, İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı yarın 4 maçla sürecek. Son 32 turunda Fransa, İsveç ile İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
00.00 Fransa-İsveç (New York New Jersey Stadı)
04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)
19.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)
23.00 Belçika-Senegal (Seattle Stadı)
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