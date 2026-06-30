  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi Toplumsal Yapıyı Çürütmekle görevli ‘Sapkın Dernekler’ Kapatılsın! 30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 30 Haziran 1823: Mehmed Münîb Ayıntâbî'nin vefatı (Osmanlı Âlimi, Kadı, Edip ve Şair) Siyonistler işgali genişletiyor! Planlar ortaya çıktı Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Destek vermeyecekler Trump'tan Doha açıklaması! Kafaları karıştıran yorum Almanya'da 6 can alan vahşetin altından velayet davası çıktı! Türk kökenli cani bebek kavgası yüzünden katliam yapmış! Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!
Spor Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor
Spor

Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Fransa, İsveç karşısında son 16 bileti ararken, İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı yarın 4 maçla sürecek. Son 32 turunda Fransa, İsveç ile İngiltere ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

 

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

00.00 Fransa-İsveç (New York New Jersey Stadı)

04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)

19.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)

23.00 Belçika-Senegal (Seattle Stadı)

Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi
Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi

Spor

Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak
Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak

Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı
Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı

Spor

Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı

Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti
Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti

Spor

Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23