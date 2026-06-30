Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

TASARIM ÇİZGİSİ VE AERODİNAMİK YENİLİKLER Yoğun kamuflaja rağmen test edilen prototipin, daha önce sergilenen konsept araçla neredeyse birebir aynı tasarım çizgisine sahip olduğu görülüyor. Araçta en çok dikkat çeken detaylardan biri olan üç farklı konfigürasyona sahip aktif arka rüzgarlık, maksimum modda 400 kilograma kadar aerodinamik bastırma kuvveti üretebiliyor.