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Otomotiv
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Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

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Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ve 1.001 beygir gücüyle dikkat çeken yeni hibrit süper otomobil Audi Nuvolari, Nürburgring pistinde zorlu testlerden geçerken görüntülendi.

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Foto - Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

Audi'nin 2027 yılında yollara çıkarmayı planladığı yeni süper otomobili Nuvolari, geliştirme sürecinin son aşamalarına yaklaşıyor. Monako Grand Prix'sinde tanıtılan konsept modelin ardından aracın üretime yakın prototipi, Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde test edilirken kameralara yakalandı.

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Foto - Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

TASARIM ÇİZGİSİ VE AERODİNAMİK YENİLİKLER Yoğun kamuflaja rağmen test edilen prototipin, daha önce sergilenen konsept araçla neredeyse birebir aynı tasarım çizgisine sahip olduğu görülüyor. Araçta en çok dikkat çeken detaylardan biri olan üç farklı konfigürasyona sahip aktif arka rüzgarlık, maksimum modda 400 kilograma kadar aerodinamik bastırma kuvveti üretebiliyor.

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Foto - Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

1001 BEYGİRLİK HİBRİT V8 MOTOR GÜCÜ Lamborghini Temerario ile aynı altyapıyı paylaşan yeni Audi Nuvolari, 800 beygir güç üreten 4.0 litrelik çift turbo V8 motor ile geliyor. Bu güçlü içten yanmalı motor, her biri 150 beygir gücündeki üç farklı elektromotor ve 7,3 kWh kapasiteli batarya ile desteklenerek toplamda 1.001 beygirlik bir sistem gücüne ulaşıyor.

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Foto - Otomobil devi tanıttı: Tarihinin en güçlüsü yola çıkıyor!

499 ADET ÜRETİLECEK Dünya genelinde sadece 499 adet üretilecek olan bu özel modelin ilk teslimatlarının, 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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