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Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne ziyaretçi akını

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:34
Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne ziyaretçi akını

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Lavantaların açmasıyla beraber renk cümbüşüne dönen Burdur’da turizm hareketliliği yaşanıyor.


Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, özellikle mavi ve beyaz tonları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Temiz ve berrak suyu, farklı renk tonlarındaki göl yüzeyi, beyaz kumsalı ile eşsiz güzellikleri bir arada barındıran Salda Gölü yaz sezonunda geçmiş yıllara göre yerli ve yabancı turizm hareketliliğinin merkezi oldu. Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metre ve bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor. Herhangi bir akarsu çıkışı bulunmayan ve kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da fotoğraf çekimi konusunda uğrak mekanı. Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise birinci derece doğal sit alanı. Salda Gölü ve çevresi son yıllarda adını sıkça duyuran turizm merkezlerinden biri haline geldi. Salda, İç Anadolu’daki en dikkat çeken plajlardan biri haline geldi.



"Huzurlu, dinlendirici bir yer"


Özellikle hafta sonlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan Salda’ya Türkiye’nin her yerinden turlar da düzenleniyor. İzmir’den gelen ziyaretçi Gökhan Ok, "Salda çok güzel. Magnezyum özellikli olması bizim ilgimizi çekti. Huzurlu ve dinlendirici bir yer herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.


Bursa’dan gelen kadınlar topluluğu üyeleri de, ilk kez geldiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Tur organizasyonu ile önce Sagalassos-Lavanta bahçelerine ve daha sonra Salda’ya geldik. Çok memnun kaldık" diye konuştu.


Ziyaretçiler Salda Gölü’nün eşsiz manzara karşısında bol bol fotoğraf çekip o anı ölümsüzleştirdiler.



Şehir lavantalara büründü


Burdur’un bir diğer güzelliği ise zarif görüntüleriyle sonsuz görünen lavanta bahçeleri. Şimdiden açmaya başlayan lavantalar fotoğraf çekimi konusunda büyük bir cazibe haline geldi. Karakent köyü yakınında yer alan Lisinia Doğal Yaşam Merkezi sorumlusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, "3 hafta önce lavantaların açmasıyla birlikte çevre illerden ve Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerimiz merkezimize gelmekte. Erkenci lavantaların açmasıyla turizm canlandı. Şu ana kadar merkezimize 100 bin ziyaretçiyi geçmiş bulunmakta. Hafta sonlarında daha fazla ziyaretçi geliyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz rehabilitasyon merkezimizi, lavanta bahçelerini ve Salda Gölü’nü geziyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:34
  1. doğa
  2. fotoğraf

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