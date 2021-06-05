Türkiye’nin makus talihi değişiyor

Karadeniz’de yapılan keşif çalışmalarında Fatih sondaj gemisi tarafından Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulunmuştu.

Yeraltından gün yüzüne

Karada yapılan çalışmalarda ise geçtiğimiz yıl Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya bölgesinde 37 milyon varil petrol eşdeğerinde yeni rezerv keşfedilmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde TPAO tarafından Diyarbakır’da bulunan ve yıllar önce ‘petrol yok’ denilerek beton dökülüp kapatılan Yenişehir-1 kuyusundan fışkıran petrolün videosu paylaşıldı. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, şunları dile getirdi:

Türkiye’nin enerjisi

“Enerji meselesi büyüyen gelişen ülkemizin birinci meselesidir. Türkiye kendi enerjisini üretmekte kararlı. Geçmişte yurtdışından gelen uzmanlar petrolü bulur, buldukları yerde ‘Petrol yok’ diyerek açılan kuyunun üstüne beton dökerdi. Bugün onların petrol yok dedikleri yerde biz kendi yerli ve milli imkanlarımızla bu petrolü çıkarıyoruz. Doğu Akdeniz’den de müjdeler gelebilir.”

