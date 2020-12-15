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Aktüel Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Erginay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Erginay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:52:07 -
Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Erginay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Erginay, AA foto muhabirlerinin 2020 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar arasından seçilen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" adlı fotoğrafını seçen Büyükelçi Erginay, "Bu fotoğraf, hayatımızın en güncel sorunlarından biri olan düzensiz göçmen dramını, umutsuzluğu ve insanlığın gelecek kaygısını en iyi şekilde anlatıyor." dedi.

Büyükelçi Erginay ayrıca "yaşam" kategorisinde "insan doğallığını en iyi şekilde yansıttığı" düşüncesiyle İsa Terli'nin "6 güzel adam" ve "spor" da ise "yaratıcılığı ve yansıttığı canlılıktan" dolayı Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarına oy kullandı.

AA'nın yurt içi ve yurt dışında başarılı işlere imza attığını vurgulayan Büyükelçi Erginay, gazetecilere yeni yılda da başarılar diledi.

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