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Yerel Türkiye’nin küçük Venedik’i beyaza büründü
Yerel

Türkiye’nin küçük Venedik’i beyaza büründü

Japonların dünyanın görülmesi gereken 30 kasabası arasına koyduğu Gölyazı, beyaz örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:29:00 -
Türkiye’nin küçük Venedik’i beyaza büründü

Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Gölyazı, havadan karlı görüntüsüyle kartpostalları aratmadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, her mevsimde kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Gölyazı, son iki gündür devam eden kar yağışı ile beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur olan Gölyazı, karla kaplı görüntüsüyle büyük ilgi görüyor.

Venedik'e benzetiliyor

Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapılarına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik'e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösteriliyor. İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından drone ile görüntülenen beyazlar içerisindeki Gölyazı, eşsiz güzelliği ile hayran bıraktı.

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