Türkiye'nin küçük uyduları: şirketler çok büyük işler yapacak! Dev, Türkiye kararı dünyayı sallayacak! ilan etti!

Geceleri artık çıplak gözle bile izleyebildiğimiz yakın yörünge (LEO) küçük uydularının hayatımıza getireceği yenilikler en büyük merak konusu. Küçük uydular, uluslararası iş birliklerinin kurulacağı CUBESAT Vision Yakın Yörünge (LEO), Küp ve Küçük Uydu Konferansı, TUYAD’ın (Telekomünikasyon, Uydu ve Elektronik Sanayicileri, İş İnsanları Derneği) öncülüğünde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sponsorluğunda 14 Aralık’ta, BTK Ankara Salonu’nda gerçekleştirilecek.

GSOA ,SIG , WTA , BTK, SASAD, TAMSAT, HTK, SAHA İSTANBUL ile TÜRKSAT’ın destek ve katılımlarıyla gün boyunca yapılacak.

Yurt içi ve yurt dışından özel sektör ve kamu temsilcilerinin ağırlanacağı, akademisyen ve profesyonellerin buluşacağı etkinlik yakın yörüngeye odaklanması ve uluslararası olması açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sektör profesyonelleri buluşuyor

Açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yapması planlanan konferansta Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Shinichi Nakasuka, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Kesen gibi konusunda uzman akademisyenler yer alacak, küçük uydu tasarımı ve üretiminde öncü şirketlerden QSTC Başkanı Gurvinder Chohan, ülkemizin sektör liderlerinden Muzaffer Duysal ve sektörün önde gelen profesyonellerinden Murat Yavuz değerli konuşmalarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar.

Ayrıca dünyanın sayılı uydu operatörü ve üreticileri arasında yer alan Türksat, Intelsat, Eutelsat-OneWeb, Airbus, Tesat ve Hughes Echostar da katılımlarıyla değer katacak.

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“Türkiye merkezli uluslararası bir uydu ekosistemi”

TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın “Cubesat Vision Konferansı’nda küp ve küçük uydulardaki son gelişmeleri gözden geçirerek yakın yörüngenin bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Haberleşme, gözlem, araştırma ve savunma amaçlı kullanılan küçük uzay araçlarında yeni yönler keşfetmek ve teknolojiler geliştirmek için bir platform oluşturacağız.

Amacımız, konferans aracılığıyla küçük uydu sektörüne yatırım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar ile bilim insanları, uzman akademisyenler, üretici firmalar ve savunma sanayinin öncülerini bir araya getirerek, Türkiye merkezli uluslararası bir uydu ekosistemi inşa etmektir” dedi.

Eşzamanlı gerçekleşecek ücretsiz V-SAT semineri

Skytech sponsorluğunda, 45 ilden ilgili meslek oda başkanlarının da destek verdiği eşzamanlı bir V-SAT (Uzak ve Yakın Yörünge Geniş Bant İnternet) eğitim semineri de düzenlenecek.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek seminerde uzak yörünge KA Bant uydularında geniş bant, internet kurulum, devreye alma, servis konu başlıklarında teknik servis ekiplerine ve esnafa eğitim verilecektir. Neta, Profen, Türksat, Eutelsat-OneWeb, İşNet, Vsat ve İlgili üniversitelerin uzay bölüm ve birimlerinin katkılarıylagerçekleşecek olan seminerin sertifikalandırması ise TÜRKSAT, TUYAD ve BTK Akademi tarafından yapılacak.

Özellikle afet zamanlarında yaşanan iletişim sorunlarına çözüm olarak uydudan internete erişim imkânı sağlayan V-SAT eğitimleri teknik servislere yeni bir kapı açması sebebiyle stratejik bir önem de oluşturuyor.