Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 282 bin 657'ye çıktı.



Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, hasta sayısı 321 bin 512, vefat sayısı 8 bin 325, ağır hasta sayısı 1455, aktif hasta sayısı 30 bin 530 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım."

- Meslek liselerinde "uygulamalı dersler" 5 Ekim'den itibaren yüz yüze yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi.



Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.



Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.



- Her ders saati 30 dakika



Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.



Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.



Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.



Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.



Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

- "Yurt ve pansiyonlarda şu an 2 bin 474 kişi izolasyona tabi tutulmakta"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında eylül ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildiğini, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2020 itibarıyla 93 bin 725 kişi kapasitesine sahip yurt ve pansiyonları bu amaçla ayırdık ve toplam 2 bin 474 kişi şu an izolasyona tabi tutulmakta. Bunlardan 573'ü izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1901'i ise geçici nitelikteki ikameti, yani mevsimlik tarım işçisi gibi çalışmaları nedeniyle yer sorunu dikkate alınarak izolasyona tabi tutulan kişilerdir. Şu ana kadar genelge kapsamında 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda bugüne kadar misafir edildi."

Temel ilkelerinin, günlük ve ekonomik hayat olumsuz etkilenmeden, üretim ve tedarik zincirinin aksamasına meydan vermeden bu salgın sürecini atlatabilmek olduğuna işaret eden Çataklı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu sürece katkı sunmalarını istedi.

- Konya Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Konya Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Hastane, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.



380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.



421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastanenin 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesi bulunuyor.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanede, hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti yer alıyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak. Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

- Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

